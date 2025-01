Porto e Gaia formalizam candidatura a Capital Mundial do Desporto 2027

Os Municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia candidataram-se a Capital Mundial do Desporto 2027, uma candidatura alicerçada em vários compromissos, entre os quais o investimento em infraestruturas modernas e acessíveis, foi hoje divulgado.

Em comunicado, as câmaras do Porto e de Gaia revelam que concluíram a submissão oficial da candidatura conjunta a Capital Mundial do Desporto 2027 na segunda-feira, um momento que descrevem como "histórico" pois, referem, "posiciona as duas cidades vizinhas como potenciais pioneiras na conquista deste título para Portugal". O anúncio dos dois finalistas será feito no final de janeiro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"A candidatura sublinha o compromisso de ambas as cidades em promover o desporto como motor de desenvolvimento social e cultural. Este esforço materializa-se em ações concretas, como a criação e modernização de infraestruturas, a realização de eventos desportivos de grande dimensão e a implementação de programas inclusivos para todas as faixas etárias", lê-se no comunicado.

Porto e Gaia apontam, ainda, que esta candidatura tem como pilares "o fortalecimento do desporto de formação, com enfoque em crianças e jovens", bem como "a promoção da igualdade de oportunidades e da inclusão social através da prática desportiva".

As duas cidades comprometem-se na "organização de competições internacionais que projetem a região como um destino desportivo de excelência" e no "investimento em infraestruturas modernas e acessíveis".

"E um compromisso sólido com a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)", concluem.

O presidente da câmara do Porto, o independente Rui Moreira, considera que "a candidatura de Porto e Gaia a Capital Mundial do Desporto 2027 releva o papel do desporto na construção de sociedades mais saudáveis, inclusivas, justas e instruídas".

"Sociedades que, no fundo, consubstanciam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cuja observância é determinante para o nosso futuro global", diz o autarca, citado na nota.

Já o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), afirma que "são muitos os motivos que levam estas duas cidades, juntas, a almejar tal sonho".

"Para muitos, é um objetivo ambicioso. Para nós, além do desafio, esta conquista seria o reconhecimento de um trabalho que temos vindo a construir, individualmente e em parceria, ao longo dos últimos anos", refere.

Unidas por seis pontes sobre o Douro, Porto e Vila Nova de Gaia representam, juntas, 210 quilómetros quadrados e uma população de mais de 542.000 habitantes.

Disputarão o título com Santiago de Cáli (Colômbia) e Buenos Aires (Argentina).

A 09 de outubro do ano passado, no decorrer da Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa, no Porto, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, promoveu esta candidatura conjunta de Porto e Gaia a Capital Mundial do Desporto.

"Porto e Gaia estão juntos num enorme desafio. Estes municípios ambicionam ser capital mundial do desporto em 2027, tendo uma candidatura já em curso. Contamos, para o efeito, com o vosso apoio", disse Pedro Duarte na sua intervenção.