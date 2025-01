Francisco Cabral eliminado em Noumea

O tenista Francisco Cabral e o francês Théo Arribagé, primeiros cabeças de série, foram esta quinta-feira eliminados nas meias-finais do quadro de pares do 'challenger' de Noumea, na Nova Caledónia.

Cabral, 76.º do ranking de pares, e Arribagé (64.º) venceram o primeiro set, mas acabaram por ser derrotados pelo australiano Blake Bayldon (188.º) e por Colin Sinclair (374.º), que representa as Ilhas Marianas, território norte-americano no Oceano Pacífico, por 4-6, 6-4 e 10-6, em 1h27.

A dupla luso-francesa chegou pelo terceiro torneio consecutivo às meias-finais, depois de ter terminado 2024 com finais em Rovereto, em Itália, e na Maia, torneio que venceu.