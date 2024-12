Isaac Nader bate recorde nacional dos 10kms ao vencer São Silvestre de Lisboa

O atleta Isaac Nader venceu a São Silvestre de Lisboa com um novo recorde de Portugal dos 10 quilómetros.

O corredor do Benfica cumpriu a distância em 28.03 minutos, retirando cinco segundos à anterior melhor marca, que pertencia a Duarte Gomes.

“O objetivo não era bater o recorde nacional. Sabia que os meus colegas queriam correr rápido, mas queria apenas estar confortável e acabou por sair um recorde, que acredito que podia ser ainda mais baixo se não houvesse esta subida no final”, disse Isaac Nader após a prova.

No pódio ficaram ainda José Carlos Pinto (28.07) e Miguel Moreira (28.12), também atletas dos encarnados.

Já a prova feminina foi conquistada por Salomé Afonso, também do Benfica e namorada de Nader, com a marca de 32.18 minutos.

Seguiram-se no pódio Solange Jesus, do Sp Braga (34.15) e Carla Martinho, do Recreio de Águeda (34.17).

Na prova dos sexos, Salomé Afonso chegou 45 segundos à frente da elite masculina, graças aos cinco minutos de avanço na partida.

Estiveram 14 mil atletas inscritos na São Silvestre de Lisboa.