Gout (que afinal é Guot). Conheça o miúdo que pode ser melhor que Bolt

Já todos o comparam a Usain Bolt e não é para menos: o jovem Gout Gout espantou o mundo, com apenas 16 anos, quando já este mês bateu o recorde nacional australiano dos 200m com um tempo (20,04) que nem a lenda jamaicana conseguiu com esta idade.

A 7 de dezembro, durante o Campeonato Australiano de Atletismo para Escolas do país, em Brisbane, Gout Gout melhorou a marca de Peter Norman, recorde que durava desde os Jogos Olímpicos de 1968, ultrapassou Bolt que, com 16 anos, não foi além de 20,13 segundos, e seria quinto classificado no último mundial sénior.

O miúdo tenta afastar a pressão: “Percebo essa comparação, mas estou a tentar ser eu mesmo. Quero continuar a fazer isto e não ser apenas novo o Usain Bolt, mas sim ser o Gout Gout”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas, afinal, quem é esta jovem pérola do atletismo mundial?



Gout Gout, que faz 17 anos a 29 dezembro, nasceu em Ipswich, na Austrália, e é filho de imigrantes do Sudão do Sul, Bona e Monica, que chegaram ao país em 2005 depois de uma paragem no Egipto.

O nome da nova estrela pode parecer-lhe estranho… e é: gout, em inglês, é o equivalente a gota, a doença reumática inflamatória.

Entretanto, o pai Bona já confirmou à 7News que o nome da família foi mal traduzido do árabe e deveria ser Guot, mas o certo é que, para já, ficou Gout.