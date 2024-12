Antigo recordista nacional dos 100 metros Victor Mano morre aos 71 anos

O antigo atleta do Benfica e do Santa Clara Victor Mano, antigo recordista nacional dos 100 metros, ao ar livre e em pista coberta, morreu esta segunda-feira aos 71 anos, informou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"É com consternação que informamos o falecimento de Victor Mano que completaria 72 anos daqui a três dias", pode ler-se numa publicação da FPA na rede social Facebook, enquanto o Benfica também lembrou a "figura de indiscutível mérito" no atletismo nacional e do clube.

O antigo recordista dos 100 metros, bem como dos 60 metros em pista coberta, competiu pela seleção, pelo Santa Clara e pelo Benfica, sagrando-se campeão nacional nos 100 entre 1976 e 1979.

Em 2012, o 12 vezes campeão nacional candidatou-se à presidência da FPA, tendo sido homenageado em junho deste ano pela Câmara de Montemor-o-Velho.

Nos 100 metros, tinha como marca 10,4 segundos, com 6,92 segundos nos 60 metros em pista coberta.