Natação. Benfica e Sporting campeões nacionais

O Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) sagraram-se campeões nacionais de natação. As provas decorreram em Albufeira.

Os encarnados conquistaram o tricampeonato com 288 pontos, à frente de FC Porto (220) e Sp. Braga (218).

Já em femininos, as leoas recuperam o título que pertencia às águias desde a época anterior, terminando com 247 pontos, à frente de Benfica (222) e FC Porto (208).

A nível individual destaque para as marcas dos olímpicos Diogo Ribeiro, com 46,88 segundos nos 100 metros livres, e Camila Rebelo (Louzan), com 58,46 segundos nos 100 costas.