João Fonseca vence maior torneio Sub-21

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos e 145.º do ranking mundial, venceu o torneio NextGen de ténis, um Masters para sub-21, ao bater na final o norte-americano Learner Tien (122.º).

Fonseca, o mais novo em competição, perdeu o primeiro set por 4-2 e esteve perto de sofrer o mesmo destino no segundo, que venceu no tie break por 4-3 (10-8), antes de reforçar o triunfo, com 4-0 e 4-2.

Considerado uma das estrelas do futuro do ténis mundial, o brasileiro triunfou em Jeddah, na Arábia Saudita, e segue as pisadas de Jannik Sinner (2019) e Carlos Alcaraz (2021), também eles campeões do torneio criado em 2017 para evidenciar os melhores jovens do mundo.

Campeão do US Open para juniores em 2023, o brasileiro era oitavo cabeça de série no NextGen, portanto, o atleta com pior ranking em prova, mas conseguiu ainda assim impor-se, vencendo todos os cinco jogos que disputou, dois deles contra Tien, enquanto o número 20 mundial, o francês Arthur Fils, nem saiu da fase de grupos.