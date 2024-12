Andebol. Convocatória de Portugal já perto do Mundial

A convocatória da seleção portuguesa de andebol tem dois regressos para a fase final de preparação antes do Mundial 2025 da modalidade.

O selecionador Paulo Pereira chamou 20 atletas e com a repescagem de Gustavo Capdeville (guarda-redes do Benfica) e Fábio Magalhães (lateral esquerdo do FC Porto).

Novidade é também a entrada do lateral direito João Gomes (Sporting), por troca com Joaquim Nazaré.

Já Gabriel Cavalcanti (Benfica) e Ricardo Brandão (FC Porto) estão, provisoriamente, a ocupar as vagas de Alexandre Cavalcanti e Luís Frade, que só vão juntar-se ao grupo mais tarde.

Na preparação para o Mundial, a equipa das quinas vai ainda realizar três estágios em Rio Maior: de 28 a 30 de dezembro, de 2 a 7 e de 11 a 14 de janeiro.

O próximo Mundial de Andebol realiza-se na Croácia, Dinamarca e Noruega, entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro.

Portugal está no Grupo E e vai defrontar Estados Unidos (15 de janeiro), Brasil (17) e Noruega (19).

Convocados: