Madeira SAD “rouba” Supertaça ao Benfica

O Madeira SAD conquistou pela 22.ª vez a Supertaça feminina de andebol, ao vencer o Benfica por 20-18, em jogo disputado no Pavilhão Municipal do Funchal.

O Benfica, que era o detentor do título e campeão nacional, ainda chegou ao intervalo a vencer por 12-11, mas, na segunda metade, as insulares, vencedoras da Taça de Portugal, inverteram o resultado, conquistando um troféu que lhes escapou na última temporada, precisamente para o adversário deste sábado.

Com esta conquista, o Madeira SAD continua a dominar claramente o palmarés desta prova, agora com 22 vitórias, sendo seguido de longe pelo Benfica, com quatro.