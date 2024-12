Fernando Gomes anuncia candidatura à presidência do Comité Olímpico

Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou a candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP).

O dirigente, de 72 anos, é presidente da FPF desde 2011 e atingiu limite de mandatos no cargo, pelo que tem saída marcada para o final do ano. No site da candidatura, explica a intenção de liderar o COP.

"Vivo e sinto as emoções do desporto e do olimpismo desde que fui praticante de basquetebol. Talvez por isso, há muito me desafiaram a uma candidatura ao COP. Quatro federações formalizaram publicamente o seu apelo. Desde que o fizeram, várias outras me contactaram a manifestar o seu apoio, entre as quais o atletismo e triatlo", refere.

Fernando Gomes assume ser "gratificante poder contribuir para o engrandecimento do olimpismo e continuar a elevar o desporto português ao mais alto nível, nacional e internacional", como diz ter feito noutras funções.

"Com enorme orgulho e grande motivação, apresento-me como candidatura à presidência do COP. Estou consciente em servir o desporto olímpico. Da melhoria das instalações desportivas ao aumento dos apoios aos atletas, muito há a fazer e transformar. Venho para unir e agregar o valor de todos. É com todos que irei impulsionar o movimento olímpico português", acrescenta.

As federações de basquetebol, canoagem, râguebi e ténis desafiaram publicamente Fernando Gomes a candidatar-se à liderança do COP, destacando a sua “experiência, credibilidade e paixão”.

“Trazendo uma combinação única de experiência, credibilidade e paixão pelo desporto, Fernando Gomes ajudará a reforçar os laços entre as modalidades desportivas e a promover a coesão e o crescimento do movimento olímpico em Portugal”, sustentaram, na altura.

A seleção nacional de futebol viveu os seus melhores anos com Fernando Gomes na liderança, vencendo o Euro 2016 e a Liga das Nações.

Esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Basquetebol emitiu um novo comunicado a apoiar Gomes: "Compromete-se a continuar esse legado, implementando uma visão estratégica de longo prazo que irá preparar o movimento olímpico português para desafios futuros, mantendo um compromisso com os valores do desporto e o desenvolvimento sustentável."

"A FPB sublinha que a candidatura de Fernando Gomes representa um “passo decisivo para o fortalecimento e modernização” do COP. Num cenário de dispersão de candidatos, a sua liderança agrega qualidades que garantem neutralidade política, uma renovada dinâmica para o desporto nacional e uma projeção internacional sólida. O seu “know-how” acumulado ao longo de mais de uma década em cargos de destaque, aliado à sua rede de contactos globais, coloca-o numa posição privilegiada para liderar o COP rumo a uma nova era de conquistas e reconhecimento global", lê-se.

Fernando Gomes aceitou o desafio e é agora o quinto candidato à presidência do COP depois de José Manuel Araújo, Laurentino Dias, Jorge Vieira e Alexandre Mestre. As eleições decorrem no dia 19 de março de 2025.