Biomecânico Samie Elias vai substituir Albertinho como diretor técnico da FPN

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) confirmou que Alberto Silva, ou Albertinho, deixará de ser o diretor técnico da entidade.

“É um fim de ciclo”, pode ler-se num comunicado publicado na página oficial da FPN. “Coube à nova direção tomar uma decisão sobre o futuro da natação portuguesa. Considerando que não foi possível ter chegado a acordo com o treinador, este irá deixar a equipa técnica, manifestando a nova direção da FPN, desde já, todo o agradecimento pelo trabalho desenvolvido pelo treinador e a sua equipa durante o último ciclo olímpico.”

Aquela entidade informou ainda que o sucessor será Samie Elias, até aqui o treinador e biomecânico da equipa técnica liderada por Albertinho e recrutada no Brasil. O novo chefe de equipa entra em funções em janeiro.

Em entrevista à Renascença, a 5 de dezembro, o novo presidente da federação, Miguel Arrobas, confirmou logo nessa altura que havia conversas a decorrer, porém que havia “condições” impostas pelo técnico que seria necessário “avaliar”.

E contextualizou: “O Alberto Silva foi uma boa aposta da direção anterior, trouxe resultados, não trouxe todos os resultados que gostaríamos. É preciso fazer uma avaliação e essa avaliação também tem de ser feita com o próprio”, reconheceu.

E continuou: “Acho que ao Alberto Silva faltou retirar dele algumas potencialidades, nomeadamente fazer formação para os nossos treinadores. Por outro lado, creio que o investimento que é feito no Alberto Silva e na sua equipa tem de ser potenciado de outra forma no sentido de atrair uma maior equipa a treinar com o alto rendimento. Não podemos aceitar que sejam apenas dois atletas: o Diogo Ribeiro e o Miguel Nascimento. Temos de alargar esse grupo de trabalho”.

Agora, é oficial: Albertinho está de saída e dá lugar a um elemento que trabalhou ao seu lado nos últimos anos, Samie Elias.