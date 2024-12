O skater Gustavo Ribeiro foi terceiro classificado na final do Super Crown World Championship, da Street League Skateboarding.

O português, que venceu o Super Crown em 2022, conseguiu um total de 35,4 pontos (8,1 e 9,1 + 9,2 + 9,0).

A vitória em São Paulo sorriu ao norte-americano Nyjah Huston, bronze em Paris 2024, com 36,8 pontos, e o segundo classificado foi o vencedor do Super Crown em 2023, o brasileiro Giovanni Vianna, com 36,2 pontos.