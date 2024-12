Ana Pinho Rodrigues e José Paulo Lopes discretos nos Mundiais de piscina curta

Ana Pinho Rodrigues foi 34.ª nas eliminatórias dos 50 metros bruços, concluindo a participação nos Mundiais de piscina curta de Budapeste. Já José Paulo Lopes foi 19.º nas séries lentas dos 800 livres.

Ao nadar em 30,83 segundos nas eliminatórias dos 50 bruços, Ana Pinho Rodrigues não conseguiu uma vaga nas meias-finais, sendo 34.ª entre 63 participantes.

Os tempos de acesso às meias fecharam nos 30,21 segundos, curiosamente um registo que é recorde nacional e pessoal da nadadora portuguesa desde dezembro de 2022.

O melhor tempo nas eliminatórias da distância pertenceu à chinesa Qianting Tang, com 29,15.

Ana Pinho Rodrigues despede-se assim dos Mundiais, depois de ter sido também 43.ª classificada nos 100 metros bruços.

Quem também disse adeus à Duna Arena da capital húngara foi José Paulo Lopes, que concluiu hoje os 800 livres em 7.51,23 minutos, uma marca bem distante do seu recorde nacional (7.41,51).

O nadador bracarense obteve o 19.º tempo entre os 32 nadadores que competiram nas quatro séries da manhã, sendo que a série rápida está agendada para a tarde.

O melhor tempo das séries lentas foi obtido pelo alemão Florian Wellbrock, com 7.31,90.

Portugal conclui a sua participação no Mundial de piscina curta no domingo, com Francisca Martins a competir na terceira série dos 200 livres logo de manhã.