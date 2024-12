Não acontecia desde os tempos da URSS: novo presidente do comité olímpico é o ministro dos Desportos

O ministro dos Desportos da Rússia, Mikhail Degtyarev, foi eleito presidente do Comité Olímpico russo (COR), com a mesma pessoa a exercer ambos os cargos pela primeira vez desde a dissolução da União Soviética.

Degtyarev recebeu o apoio de 197 delegados, numa votação que teve duas abstenções, e substitui no COR Stanislav Pozdnyakov, que em meados de outubro apresentou a demissão face à "necessidade de otimizar" a gestão do desporto no país.

O ministro dos desportos foi o único a apresentar candidatura, depois de receber o aval do presidente russo, Vladimir Putin, e o apoio de 22 federações desportivas.

O novo presidente do COR assegurou que não haverá uma fusão com o ministério que ocupa, mas uma coordenação de esforços para um regresso da Rússia ao desporto mundial, face às restrições impostas ao país, ao abrigo da invasão da Ucrânia.

"É o momento de pôr fim à retórica agressiva em relação às organizações internacionais. Muitos no Comité Olímpico Internacional entendem que sem os desportistas russos não existe movimento olímpico. Nos contactos não oficiais manifestam o desejo do regresso da Rússia", disse o ministro e novo presidente do Comité Olímpico.

O anterior responsável tinha criticado duramente o COI, referindo que o organismo tomou desde o início um lado político, e defendeu que isso "por si só, contradiz a sua missão".