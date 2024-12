Evenepoel "oito semanas sem pedalar"

O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) vai ficar "oito semanas sem pedalar" após um acidente grave em treino que o deixou com várias fraturas, disse este sábado o patrão da equipa belga que representa.

Segundo Patrick Lefevere, sofreu "cinco lesões diferentes, incluindo nos ligamentos da escápula", que levaram a operação, e "os médicos falam em oito semanas sem pedalar", declarou aos meios de comunicação social da Bélgica.

Este período colocaria o campeão olímpico de fundo e de contrarrelógio em Paris'2024 a regressar ao trabalho apenas no final de janeiro, afetando a preparação para a nova temporada.

Ainda segundo Lefevere, regressar nas corridas do início de março à competição, como o Tirreno Adriático ou o Paris-Nice, será "apertado mas possível com alguém tão determinado como Evenepoel".

Remco Evenepoel embateu contra a porta de um veículo dos correios, depois de a carteira a ter aberto abruptamente, na terça-feira, ficando com fraturas numa costela, omoplata e mão direitas, contusões nos pulmões e "uma deslocação da clavícula direita, que rasgou os ligamentos envolventes".

"Vai ser uma longa jornada, mas estou plenamente focado na minha recuperação e determinado a regressar mais forte, passo a passo", escreveu, na quarta-feira, o duplo campeão olímpico em Paris'2024.

Um dos grandes nomes do ciclismo mundial da atualidade, Evenepoel, de 24 anos, já tinha sofrido esta temporada uma queda na Volta ao País Basco, na qual fraturou a clavícula e omoplata direitas, mas voltou à estrada a tempo de subir ao pódio na estreia na Volta a França - foi terceiro -, conquistar dois ouros olímpicos e ainda o título mundial de contrarrelógio.

Este novo acidente deverá atrasar o arranque de época do vencedor da Vuelta'2022, que, no ano passado, iniciou a temporada em Portugal, com vitórias na Clássica da Figueira e na Volta ao Algarve, neste caso pela terceira vez.