O futuro de Albertinho, a tristeza com Diogo Ribeiro, os sonhos e as fissuras da modalidade: Miguel Arrobas em entrevista

Os clubes têm de ser algo olhado porque também têm de estar motivados a trabalhar com os atletas e treinadores. E, por fim, as associações territoriais.

O nosso foco é o atleta, garantir as melhores condições para o desempenho de todos os atletas, maximizando o potencial de cada um; depois do atleta, o seu treinador, que tem de ter uma voz ativa naquele que é o trabalho do dia a dia da federação, que seja envolvido e motivado para apresentar resultados, motivado para fazer crescer a base de praticantes porque a grande prioridade – em bom português – é pôr toda a gente a nadar e depois vamos por aí até conseguir uma melhor competição e um maior desempenho de todos os atletas.

A natação tem um calendário apertado São muitas e muitas competições as que a federação organiza, a solo ou em parceria. Não fiz a conta, mas há mais competições de natação que dias do ano e, portanto, a ideia é garantir que a federação continua a bom ritmo para conseguir expandir a base de praticantes. As associações de classe são também muito importantes para nós, desde logo a dos treinadores, mas também a associação de árbitros.

Tomou posse como presidente da Federação de Natação. Quais são as prioridades do seu mandato? Primeiro conhecer os cantos à casa, ver o que temos em cima da mesa e que temos de cumprir e analisar compromissos. Depois, sim, começar a organizar com base naquilo que era o nosso programa. Queremos estar mais presentes no dia a dia da natação e das suas várias modalidades e comunicar, comunicar, comunicar para aumentar a visibilidade da modalidade.

Diga-me se estou errado: o título mundial do Diogo Ribeiro ou o título europeu da Camila Rebelo prejudicaram a perceção da maioria dos portugueses menos ligados à natação e aumentaram a pressão por resultados, nomeadamente nos Jogos Olímpicos. O que lhe parece? Creio que não está errado. Vamos lá ver: daqui a 100 anos, quem for ver as tabelas de campeões do mundo ou campeões da Europa vão estar lá a Camila Rebelo e o Diogo Ribeiro, nunca mais ninguém lhes tirará esse título, títulos que voltaram a pôr a natação nos ouvidos e nas conversas dos portugueses. Isso foi bom para a natação. Mas foram [campeões] em circunstâncias especiais. Creio que se aproveitou um momento, mas depois os Jogos Olímpicos não correram bem. É preciso saber o que falhou em termos de preparação, treino, o que for, mas tenho a consciência que isso [os títulos] aumentou e muito a pressão sobre os atletas - uma campeã da Europa e um campeão do mundo - que nos Jogos Olímpicos ‘tinham de’, basicamente, ganhar medalha e ficou-se longe disso.

É preciso garantir que voltam a participar neste tipo de provas de forma a garantir experiência e que não digamos ‘falharam nuns Campeonatos do Mundo ou nuns Jogos Olímpicos por falta de experiência’. Temos de fugir desse argumento e garantir a maior experiência possível. Nas águas abertas, por exemplo - onde há um circuito mundial, taças do mundo - temos conseguido levar um conjunto de atletas que podem ser potenciados para melhores resultados, mas na natação pura perdeu-se um pouco essa vertente.

Houve um grande foco naquilo que são as estrelas, mas perdeu-se muito o foco naquilo que são as novas esperanças, os talentos que aí virão. Não há experiência internacional da maior parte destes atletas. Quando chegam a juvenis, juniores, a primeira experiência internacional pode ser logo uns Campeonatos da Europa, não passam por aquilo que nós passávamos que eram os meetings multi-nations que dão uma experiência internacional muito importante.

Sempre fomos tendo bons nadadores ao longo dos anos. Alexandre Yokochi, claro, mas também Nuno Laurentino ou Alexis Santos, por exemplo. Mas agora parece que temos uma boa geração de atletas, e falo no plural. Começa a haver, de facto, uma boa geração. A minha preocupação é que sinto que há uma diferenciação entre as nossas estrelas – digamos assim – da atualidade e aqueles que virão nos próximos anos. Acho que há um gap que é preciso colmatar. No mundo da natação, se perguntar quem são os grandes nadadores, todos dirão o Diogo Ribeiro, a Camila Rebelo, o Miguel Nascimento, o Gabriel Lopes, a Ana Pinho Rodrigues, a Kika Martins, esquecendo eu provavelmente agora alguns, mas temos, de facto, alguns atletas com muito potencial. Mas aquilo que me preocupa são aqueles que vão aparecer nos próximos dois, três, quatro anos e que possam vir a chegar a uns Jogos Olímpicos de Los Angeles ou a outras grandes competições.

O que lhe parece a ideia de manter, como se fez nos últimos anos, um grupo de atletas de elite mais junto do selecionador e da federação a treinar em permanência? Isso pode melhorar resultados ou também há clubes a trabalhar bem? Nunca desvalorizar os clubes, mas as condições de treino não serão tão otimizadas como um treino num Centro de Alto Rendimento muito mais direcionado para alguns nadadores. Vamos ver: dois são poucos, mas também não podemos ter 25. Um treinador e uma equipa para dois atletas, até para eles próprios, não é motivador. Não gostaria de ter o Diogo Ribeiro numa preparação olímpica a treinar sozinho. Alargar esta estrutura seria fundamental.

Alberto Silva foi uma boa aposta da direção anterior, trouxe resultados, não trouxe todos os resultados que gostaríamos. É preciso fazer uma avaliação e essa avaliação também tem de ser feita com o próprio. Acho que ao Alberto Silva faltou retirar dele algumas potencialidades, nomeadamente fazer formação para os nossos treinadores. Por outro lado, creio que o investimento que é feito no Alberto Silva e na sua equipa tem de ser potenciado de outra forma no sentido de atrair uma maior equipa a treinar com o alto rendimento. Não podemos aceitar que sejam apenas dois atletas: o Diogo Ribeiro e o Miguel Nascimento. Temos de alargar esse grupo de trabalho. Se for essa, de facto, a intenção dele e de outros nadadores que queiram ir treinar para o Centro de Alto Rendimento ou outros treinadores que tenham vontade de libertar os seus nadadores para o CAR.

Uma das decisões mais mediáticas vai ser sobre a manutenção, ou não, do selecionador Alberto Silva... Já estive reunido com o Alberto Silva. A conversa decorreu de forma normal. Vimos o que cada um quer fazer, foram postas algumas condições pelo treinador Albertinho que nós [federação] estamos agora a avaliar. Vamos ter uma última reunião para decidir. Desta vez [a reunião] foi para ouvir da parte dele o que seriam as condições para ele permanecer em Portugal.

A generalidade da população não percebeu que uns Jogos Olímpicos são uma prova diferente onde estão muitos atletas que não estiveram nesses Europeus e Mundiais…

A comunicação da federação tem de proteger os atletas. Não deixam de ter conseguido um feito histórico, extraordinário, em que todos ganhámos: ganharam os atletas, os seus treinadores, os clubes, visibilidade, mas também ganhou-se um outro tipo de pressão com que os portugueses, os clubes e os nadadores ainda não sabem lidar, a pressão mediática. Temos de retirar este peso aos atletas, como eles olham para eles próprios e acreditarem que estão a fazer o melhor e que são capazes de coisas boas, mas sem levarem com todo o peso em cima que vai pesar no momento da prova, que é decidida aos centésimos e aos milésimos de segundo.

São extraordinários nadadores, são, que podem ser melhores, podem, que foram aproveitadas condições extraordinárias, foram, mas eu não critico se foi essa a decisão da federação e dos seus treinadores dizer ‘podemos aproveitar um momento, vamos a isso’ porque a natação ganhou com isso. Agora, Jogos Olímpicos. Temos de não voltar a falhar em 2028. Não digo uma medalha, mas recordo Alexandre Yokochi, que foi o melhor nadador português em Jogos Olímpicos de sempre, sétimo lugar nos 200m bruços em Los Angeles 84 e em 2028 também temos Los Angeles. Quem sabe se essa cidade não pode ser um talismã para a natação portuguesa, esperemos que sim.

Mas uma medalha olímpica é ainda uma utopia a curto prazo ou, como diria José Torres no futebol, “deixem-nos sonhar”?

Posso pegar por aí ‘deixem-nos sonhar’, claro que sim. Algum dia tem de acontecer. Dou sempre um exemplo de um nadador do Suriname, Anthony Nesty, um país sem qualquer tradição, e que em 1988, em Seul, vence uma medalha de ouro nos 100 mariposa.

Portanto, nós também podemos sonhar que um dia chegaremos lá. Creio que podemos sonhar, eu queria sonhar, pelo menos, com uma final olímpica e voltar a repetir o feito de 1984 do Alexandre Yokochi. Uma medalha é um sonho que todos nós – comunidade da natação – temos, seja o Diogo Ribeiro, seja a Camila Rebelo, seja qualquer outro que, para já, possa não estar nos nossos horizontes, mas que possa aparecer e dar cartas.

Mas como estamos de apoios?

Não vale a pena exigir medalhas quando depois, no ano todo, não temos condições a nível governamental para praticar e treinar o melhor possível. Temos apenas duas piscinas olímpicas em Lisboa, mas só é utilizada a piscina do Estádio Nacional. Temos uma piscina com condições extraordinárias, ao lado de universidades, que é a piscina do Estádio Universitário, uma belíssima piscina que não dá apoio ao alto rendimento ou a clubes mais pequenos.

E não dá porquê?

Não está enquadrada para treino de competição. Gostaríamos de olhar para isto e tentar inverter a situação. Se temos duas piscinas porque é que há uma que não é utilizada para esses fins? As pessoas com quem eu falo dizem-me que é uma luta perdida, mas, como ex-atleta, acredito sempre que posso lá chegar e vamos, em colaboração e unidos, tentar alguma coisa.

Como estamos ao nível de infraestruturas a nível nacional?

Temos duas piscinas olímpicas em Lisboa, temos uma no Porto. Coimbra e Funchal talvez sejam as nossas duas melhores piscinas para grandes eventos, mas faltam ainda infraestruturas. É algo que vamos querer potenciar e queremos com Câmaras, a nível governamental, tentar que se volte a apostar noutras condições. Há também muitas municipais de 25 metros, mas temos de garantir que isso continua.

Outras apostas?

Queremos potenciar e levar o polo aquático a um outro nível que foi esquecido nos últimos anos, queremos continuar a olhar para a natação artística e para belos exemplos, por exemplo, com a Sheila e com a Beatriz, que foi uma dupla que encarnou o espírito do alto rendimento e apostou, mas foi muito injusto, por uma unha negra, não terem conseguido o apuramento olímpico.

Gostaríamos de apostar nos saltos para a água, algo que está praticamente morto em Portugal. Há agora uma saltadora portuguesa, que vive no Canadá, a participar no Campeonato do Mundo de juniores no Rio de Janeiro e teve um 13.º lugar em 41 participantes. Foi bom, mas podemos fazer mais aqui em Portugal? Eventualmente podemos. E há condições? Por acaso, não há, porque nenhuma das plataformas de saltos estão homologadas, pode-se treinar, não se pode competir.

Melhorar as condições no polo aquático, de piscinas com capacidade de receber provas de polo aquático e para treinos. O polo aquático feminino, por exemplo, está a desaparecer, a base de atletas é muito curta, mas não há bases de treino, torna-se difícil. Queremos atletas felizes com o que fazem, motivados, empenhados e com os olhos postos no horizonte maior mais ou menos longínquo onde querem chegar.

A esmagadora maioria dos portugueses liga ao seu clube de futebol e pouco mais e só se lembram das modalidades a uma semana dos Jogos Olímpicos.

Nós temos resultados olímpicos, temos medalhados olímpicos noutras modalidades. No futebol, o grande resultado que teve foi um Campeonato da Europa e, se olharmos para todas as outras modalidades e virmos quantos campeões da Europa, quantos campeões do Mundo temos, de facto devemos pensar que o desporto português merece mais para além do futebol.

Durante anos, ciclicamente ouviu-se: nadador x ou y vai para os Estados Unidos. Essas “exportações” foram positivas para os próprios atletas e/ou para a natação nacional?

Já houve situações que foram bem-sucedidas, outras de todo, mas a possibilidade de se treinar com uma equipa maior, de campeões, focada nos objetivos, pode ser importante, seja nos Estados Unidos ou noutro lado qualquer. É sempre uma hipótese que nós consideramos, mas acredito que nós, com os treinadores e os clubes, podemos dizer que Portugal também tem condições a todos os níveis para potenciar campeões.