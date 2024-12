Afinal, Tom Pidcock está mesmo de saída da INEOS Grenadiers

O ciclista britânico Tom Pidcock está de saída da INEOS Grenadiers, uma reviravolta no cenário que já era esperado.

O britânico tinha contrato com a INEOS até 2027, mas a relação com a direção azedou na última temporada, tendo Pidcock sido excluído da última clássica da temporada, em Lombardia, à última hora, ainda que Pidcock fosse o chefe de equipa anunciado.

O cenário de saída era o mais provável, mas à medida que as semanas se foram passando, a continuidade e a renovação das relações tornou-se o cenário antecipado.

De acordo com a imprensa especializada, Pidcock deixa a equipa por mútuo acordo e ainda não é conhecido o seu futuro. O ciclista de 25 anos fica livre no mercado e poderá acabar por rumar à Q36.5 Pro Cycling, uma equipa do segundo escalão, o rumor mais forte dos últimos meses.

Pidcock esteve quatro épocas na equipa britânica e venceu Strade Bianche em 2023, Amstel Gold Race esta época e uma etapa no Tour de France em 2022, prova na qual nunca conseguiu afirmar-se como ciclista da classificação geral, tendo terminado em 13.º em 2023 e 16.º em 2022.

Em nota oficial, o CEO da equipa mostra-se "orgulhoso do trabalho desenvolvido com Tom e que permitiu atingir grandes resultados e momentos memoráveis. Conseguimos mostrar o quão diverso é o ciclismo profissional, agradecemos-lhe o esforço e desejamos a melhor sorte".

Para além do ciclismo de estrada, Pidcock é bicampeão olímpico em ciclocross.