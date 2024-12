Remco Evenepoel com várias fraturas depois de um choque com uma carrinha dos correios

Remco Evenepoel teve um acidente esta terça-feira o que resultou em fraturas numa costela e ainda na omoplata e mão direitas.

O corredor belga da Soudal Quick-Step, de 24 anos, foi levado para o Hospital Erasmus em Anderlecht, confirmou a sua equipa em comunicado.

Evenepoel, duas vezes campeão olímpico em Paris 2024, estava a treinar alegadamente perto de casa, em Schepdaal, e foi aí que terá chocado contra a porta de uma carrinha de correios, aberta subitamente pelo condutor quando o belga ia a passar.

O atleta será transferido para o hospital de Herentals.

Resta agora saber como isto vai influenciar as corridas do ciclista que em 2024, no início da temporada, começou o calendário a competir em Portugal, na ‘Clássica da Figueira’ e depois na Volta ao Algarve. Venceu ambas.