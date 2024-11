Portugal volta a perder no Europeu

A seleção portuguesa feminina de andebol voltou a perder este sábado no Grupo C da ronda preliminar do Campeonato da Europa, ao ser derrotada pela Polónia 22-21, ficando em situação complicada de seguir em frente.

Em Basileia, na Suíça, a equipa portuguesa já perdia ao intervalo por 11-10, tendo se mantido sempre perto das polacas no marcador, mas sem conseguir passar para a frente do mesmo, mantendo o golo de desvantagem no final.

A seleção lusa está a disputar o Campeonato da Europa pela segunda vez, depois de estreia em 2008, e defronta na derradeira ronda a França, na segunda-feira, numa fase em que passam os dois primeiros de cada 'poule', pelo que a tarefa do conjunto luso afigura-se muito difícil.