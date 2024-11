Benfica perde na Taça Europa feminina de basquetebol

A equipa de basquetebol feminina do Benfica foi derrotada em casa pelas italianas do GEAS, por 79-67, esta quinta-feira, na sexta jornada do Grupo K da fase de grupos da Taça Europa.

As encarnadas, que chegaram ao intervalo a perder por 11 pontos, nomeadamente 35-46, reagiram no terceiro período (21-11) e aproximaram-se até um ponto no arranque do parcial decisivo (56-57), no qual as transalpinas foram mais fortes (22-11), recuperando a margem folgada.

Rapha Monteiro, com 25 pontos, foi, claramente, a melhor jogador das benfiquistas, enquanto nas italianas se destacou Laura Spreafico, com 22.

Com a quinta derrota em seis jornadas, o Benfica é terceiro, com sete pontos, a três das suas rivais de hoje e das turcas do Besiktas, que têm um jogo a menos, ante o Basket Namur Capitale, que segue com seis.

No Grupo J, das açorianas do Sportiva, com o pleno de cinco derrotas e outros tantos pontos, viram as turcas do Galatasaray esmagar as checas do KP Tany Brno, por 110-62, liderando com 11 pontos, mais três do que as rivais, enquanto as espanholas do Baxi Ferrol seguem em segundo, com nove, faltando-lhes o desafio com as portuguesas.