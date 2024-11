"No futebol o hino até toca antes de jogar, para o ouvirmos no atletismo temos de ir ao pódio"

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) Jorge Vieira reconhece o futebol como desporto-rei, mas elege o atletismo como "rainha", distinguindo as modalidades até nos momentos de consagração. "Às vezes, nem uma participação nos Jogos Olímpicos deixa um atleta conhecido, mas no futebol, como sabemos, e não é por provocação, basta ser-se suplente para se ser mundialmente conhecido. Aliás, há várias injustiças. Eu digo, a título de humor, que no futebol o hino até toca antes de jogar e nós no atletismo para ouvirmos o hino nacional temos de ir ao pódio e ser o primeiro", ironizou Jorge Vieira. Menos de duas semanas depois de ter deixado a liderança federativa, Jorge Vieira aceitou fazer um balanço dos seus três mandatos à agência Lusa, na pista de atletismo do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ), do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Evocando Mário Moniz Pereira, o agora candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP) reconhece que os talentos portugueses são aparentemente menos desperdiçados no futebol, apesar de reconhecer, de forma indiscutível, que há em Portugal um desporto a duas velocidades.

"Não é preciso ser dirigente desportivo, nem muito conhecedor do desporto português, para saber que temos uma modalidade dominadora, em número de praticantes, condições para a prática e naquilo que é o poder, a capacidade financeira e organizativa [...]. Eu tenho aqui uma inveja muito positiva do futebol, por isso mesmo digo muitas vezes que se nós dizemos que o futebol é o desporto rei, eu afirmo que o atletismo é a modalidade rainha", vincou. Jorge Vieira equipara a sua modalidade ao ciclismo na popularidade, e Cristiano Ronaldo às grandes referências do atletismo na captação de novos atletas, mas também na representação diplomática. Nesse sentido, recordou o esforço para juntar os até agora campeões olímpicos portugueses Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nelson Évora e Pedro Pichardo: "Tentei, mas sabemos que não foi fácil, em determinadas alturas, esse objetivo, mas temos fotografias com eles em que eles estão todos reunidos". Mais fácil, mas também mais discreta, foi a gestão do processo de filiação de Pichardo, devido ao diferendo com o Benfica, sem que, contudo, tivessem sobrado dúvidas sobre a sua participação em Paris2024, nos Jogos em que conquistou a medalha de prata, a dois centímetros do campeão Jordan Díaz.