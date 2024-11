Sporting e Braga entram com o pé direito na Ronda de Elite da Champions de futsal

Sporting e Sporting de Braga venceram na estreia na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, no Pavilhão João Rocha, esta terça-feira.

Os leões derrotaram o Anderlecht, por 4-1, com golos de Alex Merlim, Zicky Té, Allan Guilherme e do guarda-redes Henrique Rafagnin. Matos marcou para os belgas.

Os guerreiros venceram o Interobal Plzen, por 4-2. Ricardo Lopes, Tiago Brito, Mazzetto e Rafael Henmi marcaram os golos do Braga. Kunstner e Holy faturaram para os checos.

Sporting e Braga lideram o grupo C da Ronda de Elite, que se realiza no Pavilhão João Rocha, com três pontos, cada.