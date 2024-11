Henrique Rocha salva "match point" e avança no Challenger da Maia

Henrique Rocha avançou para a segunda ronda do Challenger da Maia, esta terça-feira, depois de salvar um "match point", e manteve manter viva a esperança de se qualificar para as Next Gen ATP Finals.

No reencontro com Anton Matusevich (406.º do ranking mundial), que há um ano o afastou na segunda ronda deste mesmo torneio, o tenista português, de 20 anos, recuperou de uma desvantagem de 3-5 no terceiro set, anulou um "match point" e assinou a reviravolta com os parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (8-6), em duas horas e 34 minutos.

Este triunfo permite ao 173.º jogador mundial ainda sonhar com a presença nas Next Gen ATP Finals, o torneio que reúne os melhores oito jovens sub-20 do mundo e que tem apenas uma vaga por preencher – o número três português é 11.º nessa hierarquia e precisa de erguer o troféu na Maia para se apurar.

O próximo adversário de Henrique Rocha será Nicolás Álvarez Varona (382.º), espanhol que venceu Ivan Gakhov (308.º), por 6-3 e 7-5.

Mais vitórias portuguesas

Tal como em singulares, também na variante de pares Portugal teve motivos para festejar, com os irmãos João Dinis Silva e Tiago Silva, de 17 e 19 anos, respetivamente, a qualificarem-se para os quartos de final, ao derrotarem o francês Maxime Janvier e o ucraniano Volodoymyr Uzhylovskyi, com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-4), e a celebrarem o primeiro triunfo no circuito Challenger.

João Dinis Silva e Tiago Silva poderão ter como adversários nos quartos de final outros irmãos que cresceram na Maia e seguiram os mesmos trajetos, caso Henrique Rocha e Francisco Rocha superem os terceiros favoritos, Victor Cornea e Mick Veldheer.

A segunda jornada na terra batida maiata ficou ainda marcada pela qualificação para a segunda ronda de um dos favoritos, o segundo cabeça de série Federico Coria (101.º), que vencia por 6-3 e 1-0 quando viu Geoffrey Blancaneaux (272.º), campeão do Maia Open em 2021, desistir devido a uma entorse no tornozelo esquerdo. Na próxima ronda, vai defrontar o búlgaro Adrian Andreev (212.º).

Francesco Passaro (114.º), que na Maia persegue a estreia no top 100, abriu as hostilidades do court central com um triunfo, por 6-2 e 6-4, sobre o francês Maxime Janvier (267.º) e juntou-se ao ‘lucky loser’ lituano Vilius Gaubas (187.º) na segunda ronda.

Vitoriosa foi também a estreia de Albert Ramos-Viñolas, vencedor do Estoril Open de 2021 e 165.º do ranking ATP, que bateu o compatriota Nikolás Sánchez Izquierdo (354.º), por duplo 6-4, e marcou um segundo duelo castelhano consecutivo com o jovem Daniel Rincon (253.º).