Hóquei em patins. FC Porto derrota Benfica

O FC Porto venceu o Benfica (3-2) e impôs a primeira derrota dos encarnados no campeonato de hóquei em patins.

A partida foi equilibrada, com alternância no marcador e oportunidades junto às duas balizas.

Pelos donos da casa marcaram Telmo Pinto, Edu Lamas e Carlo Di Benedetto.

Já pelas águias foi Lucas Ordóñez a bisar.

Nos minutos finais instalou-se a polémica com a décima falta dos dragões. O Benfica teve direito a livre – que por decisão do árbitro foi repetido. Das duas vezes Xavi Malián foi decisivo a segurar a vantagem do FC Porto.

O presidente dos dragões, André Villas-Boas, esteve nas bancadas a assistir à partida.

Com este resultado, o FC Porto assume a liderança do campeonato, com 18 pontos, mas mais uma partida que Benfica e Sporting, que têm 15.

HÓQUEI EM PATINS - Fase Regular