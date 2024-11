Surpresa. Djokovic vai ser treinado por Murray

O tenista Novak Djokovic surpreende ao contratar Andy Murray para seu treinador a partir do próximo ano.

Nas redes sociais, Djokovic colocou uma publicação com imagens dos dois e uma simples frase: "Ele nunca gostou da reforma, de qualquer das formas".

O escocês, antigo número 1 do “ranking” ATP, retirou-se no verão de 2024. Venceu três Grand Slams (US Open em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016), foi bicampeão olímpico (em Londres e Rio de Janeiro) e conquistou 47 torneios ATP.

Novak Dkokovic estava sem treinador desde que deixou de colaborar com Goran Ivanisevic.