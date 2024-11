Correr 10 horas para recolher bens alimentares. Hélio Fumo ainda acredita em "pequenas utopias"

Este sábado realiza-se uma corrida solidária, no Campo Pequeno, em Lisboa, para angariação de bens alimentares. Hélio Fumo, atleta de trial, é o organizador do “Alimenta esta corrida”, e vai estar 10 horas a correr, o que deve perfazer 100 quilómetros.

Todos podem participar e ajudar (são já mais de 1.000 os participantes, segundo a organização). O evento decorre dia 23 de novembro, das 8h30 às 18h30, e quem participa só tem de levar comida e força de vontade. As organizações que vão receber os produtos alimentares já estão escolhidos e a expectativa é conseguir cinco toneladas.

Em declarações à Renascença, Hélio Fumo conta como pode ajudar e como começou com esta iniciativa.

Comecemos pelo princípio: para quem não conhece, quem é Hélio Fumo?

O Hélio Fumo é mais um destes miúdos que cresce num bairro da periferia de Lisboa e que encontrou no desporto uma boa fuga para solução social. O Hélio Fumo é atleta, formado em psicologia, é pai e atleta de alta competição com vários projetos.

De onde vem esta sua vertente solidária?

Isto é a continuidade da minha vida. Eu cresci no Barruncho, um bairro de lata na Póvoa de Santo Adrião, e a minha família costumava ser ajudada pela paróquia da Póvoa de Santo Adrião, todas as semanas ia buscar um cabaz alimentar para toda a família.

À medida que fui crescendo as coisas foram correndo normais e num aniversário disse aos meus amigos ‘não quero prendas, tragam-me bens alimentares’ e, de repente, no final do treino, tínhamos 100 pessoas. Agarrei nos bens alimentares e fui dá-los à paróquia que me costumava dar a mim. Achei que era uma boa forma de retribuir a quem me ajudou. Desde aí fui alargando o evento até chegar aos dias de hoje.

Já não é a primeira vez que organiza um evento deste tipo

Não, as primeiras vezes foi só entre amigos e depois, na pandemia, como não podia organizar o evento, arranjei forma de falar com vários grupos de corrida do país e dinamizei um evento à distância. Houve um evento-mãe no Campo Pequeno e depois houve vários eventos replicados pelo país. Foram 66 grupos e juntámos cerca de 19 toneladas de bens alimentares. Quando a covid terminou os grupos voltaram à normalidade e foi difícil juntá-los. Por isso, tentei dar continuidade ao mesmo evento, mas fazendo em Lisboa e temos tido muito boa adesão.

A questão das dificuldades financeiras de muitos tem décadas. Tem ideia se o problema está outra vez a agravar-se depois dos tempos da troika e da covid, por exemplo?

Claro que nas alturas de maior crise temos maior afluência, mas é uma necessidade constante que vai oscilando ao longo dos anos e eu acredito que no pós-covid tem vindo a aumentar. A população que tem sido ajudada tem vindo a mudar.

Devemos todos, seja onde for, levantar a consciência de que realmente há uma necessidade e qualquer ajuda é importante. A necessidade é constante, com picos ao longo das décadas, mas num pós-covid até aos dias de hoje acho que está a aumentar a necessidade.

Em relação à corrida, 10 horas é muito tempo. Que preparação é necessária?

O primeiro evento teve 12 horas a correr durante a covid. Era eu e iam aparecendo pessoas – não podiam ser muitas – com máscaras na cara. Eu era o único que não parava, as pessoas vinham, deixavam bens alimentares e iam-se embora.

Hoje em dia faço 10 horas, as pessoas chegam, umas caminham, outras correm, participam, não é só entregar os bens, é fazer parte do próprio projeto.

Como é que se faz a preparação disto?

Como eu faço corridas de ultra-distância de 100 quilómetros consigo suportar o esforço de fazer 10 horas. Claro que é um formato que, não sendo competitivo, é muito menos desgastante e eu consigo correr e ir falando com as pessoas e as 10 horas passam num instante.

Vai ser correr à volta do Campo Pequeno, em Lisboa. Contas feitas, quantos quilómetros vai fazer?

As últimas edições têm dado cerca de 100 quilómetros. Temos a sorte de ter o apoio da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, que é parceira, e também várias marcas que se reveem no projeto e gostam de apoiar sem pedir nada em troca e isso deixa-me super feliz ainda acreditar nestas pequenas utopias que o desporto pode ser um veículo para coisas boas.

Já falou sobre isso, mas vamos aqui sistematizar, como funciona? Todas as pessoas que quiserem podem participar e levam comida. É isso?

Fácil. Dia 23 o evento começa às 8h30 da manhã, as pessoas chegam, dão os dados, depositam os seus bens alimentares e correm à volta da praça até às 18h30. À hora que as pessoas quiserem podem ir aparecendo, vêm correr ou caminhar ou simplesmente aparecem e fazem uma doação de bens.

Que alimentos são mais adequados?

Os alimentos mais apetecíveis serão bens não perecíveis: massas, arroz, leite, bolachas, azeite, o grão, os enlatados. Todos aqueles bens que têm durabilidade grande são importantes. O meu objetivo este ano são as cinco toneladas, no ano passado foram quatro.

E quais são as organizações que vão receber a ajuda?

Todos os anos as instituições que marcam presença no evento trazem as suas carrinhas e quando termina o evento levam as coisas para as suas instituições. Quem dá sabe a quem está a dar. Vamos dividir em duas zonas: uma vai ser para a paróquia de Santo Adrião, que faz o apoio a cerca de 250 famílias, e a outra vai para a Refood, que depois faz uma distribuição na zona do Areeiro e das Avenidas Novas para instituições já sinalizadas para a entrega dos bens.

Que amigos/convidados vão estar consigo nesta prova solidária?

Tenho a sorte de ter uma espécie de irmão não sanguíneo que é o Nélson Évora, que vai apadrinhar o evento, já no ano passado marcou presença. Vamos ter o Miguel Costa, o Pedro Fernandes está em dúvida, a Noor do podcast ‘Somos Infinitos’, vamos ter um amigo meu italiano campeão do mundo de provas de montanha, em princípio o Francis Obikwelu marca presença, o Sérgio Rosado, dos Anjos, também diz que vem cá. Gosto de pensar no evento como uma coisa de amigos, portanto, se os amigos aparecerem e derem uma volta comigo fico super contente com a presença deles.

E depois desta corrida, quais são os planos? Qual será a próxima prova a sério?

[sorrisos] A próxima prova a sério é no início da primavera. Vou ter uma competição de 110 quilómetros na Croácia a contar para o circuito mundial de trail. Antes vou ter o campeonato nacional em Portugal.

Como funcionam as provas a nível internacional?

No trail temos o circuito mundial e há campeonatos da Europa e campeonatos do Mundo. Tenho feito as provas do circuito mundial e algumas provas em Portugal. Faço parte de uma equipa nacional, os Runners do Demo, em Viseu, e faço parte de uma equipa italiana, a Scarpa, e outra Suíça para as provas internacionais. Temos tido bons resultados.

O circuito mundial termina com uma prova final, em Chamonix, em França, onde todos gostavam de brilhar um dia, mas há provas no mundo inteiro: nova Zelândia, Japão, China, Tailândia, várias na Europa. Ganhar uma dessas provas é uma benesse.

E há várias distâncias…

Há provas muito curtas, de 20 quilómetros, mas depois há provas de 50, 100 e as famosas 100 milhas, que são 176 quilómetros, a que se ‘adiciona’ o desnível.

Por exemplo, em Chamonix são 176 quilómetros à volta do Monte Branco, passamos por três países e acumula em termos de subida o equivalente a subir a Serra da Estrela 10 vezes.