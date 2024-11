Basquetebol. Portugal derrota Eslovénia

A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Eslovénia, por 82-74, em mais uma partida de qualificação para o Europeu.

Ao intervalo, a equipa das quinas já ganhava por 49-24.

Na segunda parte os visitantes recuperaram e chegaram a estar a perder, apenas, por quatro pontos: 78-74.

Na equipa lusa destaque para Gonçalo Delgado, que fez 16 pontos, 9 ressaltos, 2 assistências.

Com este resultado Portugal soma agora cinco pontos, os mesmos que a Eslovénia. Israel, terceira, com três, defronta este sábado a Ucrânia, última posicionada com dois, no jogo de encerramento desta ronda.