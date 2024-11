Portugal volta a integrar calendário do Mundial de MotoE em 2025

O Campeonato do Mundo de MotoE de 2025 terá a última prova no Autódromo Internacional do Algarve, no dia 8 de novembro, voltando a coincidir com a prova de MotoGP, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Motociclismo.

O autódromo algarvio, em Portimão, recebe pela segunda vez uma corrida do Mundial de MotoE, já depois de este ano se ter estreado no calendário da categoria de motas elétricas, em 22 e 23 de março.

A última de sete provas do Mundial de MotoE disputar-se-á na mesma altura do Grande Prémio (GP) de MotoGP, marcado para 07, 08 e 09 de novembro do próximo ano.

Relativamente ao GP de motociclismo de velocidade, a categoria elétrica, que foi introduzida no Mundial de velocidade em 2019, tem menos provas e coincide apenas em sete dos 22 países que recebem o MotoGP.

O Mundial de 2025 de MotoE arranca em 10 de maio, em Le Mans, em França, seguindo-se as corridas nos Países Baixos (28 de junho), Áustria (16 de agosto), Hungria (23 de agosto), Catalunha (06 de setembro) e São Marino (13 de setembro).

O piloto espanhol Hector Garzó (Dynavolt) sagrou-se, em setembro, campeão mundial de MotoE.