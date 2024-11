Francisco Cabral nas meias-finais do “challenger” de Rovereto

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do francês Théo Arribage, qualificou-se para as meias-finais de pares do “challenger” de Roverero, em Itália, ao vencer os italianos Francesco Maestrelli e Samuel Vincent Ruggeri.

Arribage (66.º do “ranking” mundial de pares) e Cabral (82.º) derrotaram Ruggeri (518.º) e Maestrelli (441.º), por 6-3 e 6-2, em 1h06.

Nas meias-finais, a dupla luso-francesa, segunda cabeça de série, vai defrontar os alemães Jakob Schnaitter (80.º) e Mark Wallner (81.º), terceiros pré-designados, ou o par formado pelo eslovaco Milos Karol (181.º) e pelo ucraniano Vitaliy Sachko (214.º).

Cabral e Arribage mantêm a tendência de chegarem às meias-finais em conjunto, depois de, nos dois anteriores torneios que disputaram, terem caído nessa fase em Valência e vencido o torneio de Braga, ambos do circuito "Challenger".