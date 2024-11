FPA nomeada para Prémio Federação de 2024 da World Athletics

O vencedor do Prémio Federação de 2024 será anunciado nas plataformas de comunicação da World Athletics, no âmbito da atribuição global dos prémios deste ano.

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) é um dos seis organismos nacionais nomeados para o Prémio Federação de 2024, atribuído pela World Athletics, anunciou esta quarta-feira a entidade reguladora da modalidade a nível mundial.

A FPA concorre com as congéneres de Gana, Índia, Paraguai, Ilhas Salomão e Estados Unidos pelo prémio, que distingue a federação que mais contribuiu durante o ano em referência para o crescimento e reconhecimento do atletismo.

Portugal foi palco de três grandes eventos da modalidade em 2024, organizados pela FPA: DNA sub-20 de clubes, em Pombal, Taça da Europa de lançamentos, em Leiria, e Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, em Albufeira.

“Portugal também registou um aumento do número de clubes e membros (...), enquanto os atletas portugueses ganharam uma medalha nos Jogos Olímpicos [Paris2024, por Pedro Pichardo, de prata, no triplo salto] e três medalhas nos campeonatos europeus”, observou a World Athletics.

