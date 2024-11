"O teu velho amigo está aqui a torcer por ti". A carta de Federer antes do adeus de Nadal ao ténis

O antigo tenista suíço Roger Federer dedicou uma longa mensagem ao espanhol Rafael Nadal, que se despede da modalidade nos próximos dias na Taça Davis.

Na rede social "X", Federer publicou um longo texto porque "tem algumas coisas a partilhar antes de se deixar emocionar".

"Começando pelo óbvio: venceste-me e muito. Mais do que eu te consegui bater. Desafiaste-me de formas que mais ninguém conseguiu. Na terra batida, era como se estivesse no teu quintal. Foi preciso reinventar o meu jogo, até mudar o tamanho da raquete, tudo para tentar conseguir alguma vantagem", começa.

Federer explica que até as superstições de Nadal o encantaram: "Todo o teu processo, os teus rituais, montar as garrafas de água como se fossem soldados em formação, mexer no cabelo, ajustar a roupa interior. Secretamente, adorava tudo, era tão único, tão tu".

"Rafa, fizeste-me desfrutar ainda mais deste desporto. Depois de 20 anos, tenho de o dizer: que incrível carreira tiveste, com 14 títulos em Roland Garros, histórico. Espanha está orgulhosa, todo o mundo do ténis está orgulhoso", continua.

O suíço, que se retirou num jogo de pares precisamente com Federer há dois anos, recorda o momento em que, juntos, inauguraram a academia de Nadal em Maiorca.

"Ainda estou agradecido pelo convite. Na verdade, eu convidei-me a mim mesmo. Sabia que serias demasiado educado para insistir, mas eu não queria mesmo falhar. És um ídolo para as crianças", diz.