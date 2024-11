Cleveland Cavaliers iniciam temporada com 15 vitórias. Só tinha acontecido três vezes na história

Os Cleveland Cavaliers tornaram-se no domingo a quarta equipa da história da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) a abrir uma temporada com 15 vitórias, ao baterem em casa os Charlotte Hornets por 128-114.

Mesmo desfalcados de Donovan Mitchell, os ‘Cavs’ igualaram os registos dos Washington Capitols, em 1948/49, e dos Houston Rockets, em 1993/94, e já só perdem para os Golden State Warriors, que, em 2015/16, arrancaram com 24 triunfos.

Para trás, ficaram os Boston Celtics, de 1957/58, e os Dallas Mavericks, de 2002/03, que começaram com 14 vitórias.

Os ‘Cavs’ reforçaram também o seu recorde de triunfos consecutivos, em qualquer fase da época, pois tinham como melhor os 13 de 2009, 2010 e 2017, quando contavam no seu plantel com LeBron James.

No embate de domingo, Darius Garland (25 pontos e 12 assistências), Ty Jerome (24 pontos e oito assistências), Evan Mobley (23 pontos e 11 ressaltos) e Jarrett Allen (21 pontos e 15 ressaltos) formaram um quarteto imparável.

Entre os forasteiros, destaque para o base Lamelo Ball, que terminou o embate com 31 pontos e 12 assistências.

Os ‘Cavs’ lideram a Conferência Este, com 15 vitórias em 15 jogos, sendo secundados pelos campeões Boston Celtics (11 vitórias e três derrotas), do português Neemias Queta, que vão encontrar no próximo jogo, na terça-feira, em Boston.