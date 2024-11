“Orgulho enorme”. Ana Hormigo deixa judo do Benfica

A treinadora de judo Ana Hormigo despediu-se do Benfica, a que chegou há três anos, com "orgulho enorme" e deixando para trás "uma verdadeira família".

"Foram três anos num projeto profissional, ambicioso e muito desafiante que nos fez crescer enquanto pessoas e treinadores. Saímos com casa cheia, o que nos deixa com um orgulho enorme", escreveu a antiga selecionadora nacional na rede social Instagram.

Hormigo, que deixa a equipa junto com Abel Louro, referia-se a um evento de despedida com o judo encarnado, em que considera ter formado "mais do que uma equipa, uma verdadeira família".

"O testemunho está passado, o trabalho continua. Até breve, Benfica", acrescentou, num texto assinado em conjunto pelos dois técnicos.

O Benfica já tinha anunciado o fim da ligação entre as partes, findo o ciclo olímpico de Paris2024, agradecendo-lhe "o compromisso e o trabalho desenvolvido", lembrando várias conquistas, entre elas o bronze na Liga dos Campeões feminina de 2022.

No sábado, também Telma Monteiro agradeceu à antiga colega de seleção e selecionadora, que foi sétima nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, lembrando que juntas passaram "por tudo".

"Mais de 20 anos dentro do tapete juntas. Foram muitos anos de memórias incríveis, muitas partilhas, companheirismo, resiliência e determinação, muitas risadas e muito choro", pode ler-se na publicação da medalha de bronze no Rio 2016, também no Instagram.

Nos Jogos Olímpicos Paris 2024, em que não esteve Telma Monteiro, o Benfica esteve representado, no judo, por Bárbara Timo, Rochele Nunes e Djamila Silva, esta última por Cabo Verde.