Neemias forçou prolongamento e campeões da NBA venceram com 'buzzer' de Tatum

O português Neemias Queta marcou na sexta-feira o lançamento que permitiu aos campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), os Boston Celtics, forçar o prolongamento no embate com os Toronto Raptors, decidido (126-123) por um 'buzzer' de Jayson Tatum.

Em Boston, o poste luso, que foi titular pelo segundo jogo consecutivo, e quarto na época, aproveitou uma assistência de Jaylen Brown para empatar o jogo (114-114), a 42,5 segundos do final, no que foram os últimos pontos do tempo regulamentar.

Neemias não começou, depois, os cinco minutos suplementares, mas entrou com 1.50 para jogar e voltou a ser determinante, com um desarme de lançamento a RJ Barrett a 22 segundos do fim, numa altura em que o resultado estava empatado (123-123).

O português recuperou, depois, o ressalto defensivo e deu a última posse de bola aos Celtics, que acabou por valer o triunfo, já que, ao contrário do que aconteceu no final do tempo regulamentar, Tatum não falhou, desta vez, o 'buzzer'.