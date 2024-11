Madeira Andebol segue na Europa

A Madeira Andebol é a única equipa portuguesa apurada para os 1/8 de Final da Taça Europeia Feminina de andebol.

A equipa de Gaia eliminada com o total de 57-51 e o ADA São Pedro do Sul cai com o total de 38-56.

ANDEBOL - Taça Europeia Femininos

16 Avos Final

2.ª mão

Cair (Macedónia do Norte) 28-26 Colégio de Gaia

Intervalo: 13-9

1.ª mão

Colégio de Gaia 25-29 Cair (Macedónia do Norte)

Madeira Andebol 36-20 Uskudar (Turquia)

Intervalo: 19-10

1.ª mão 28-20

ADA São Pedro do Sul 23-24 Málaga (Espanha)

Intervalo: 10-11

1.ª mão 15-32