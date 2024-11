Futsal. Sporting derrota Braga e apanha Benfica

O Sporting goleou o Sp. Braga fora e aproveitou o empate do Benfica, diante do Leões de Porto Salvo, para chegar ao primeiro lugar no campeonato de futsal.

FUTSAL - Fase Regular

6ª Jornada

Leões Porto Salvo 2-2 Benfica

Intervalo: 0-2

Dínamo Sanjoanense 1-1 Lusitânia

Intervalo: 0-0

Sp Braga 1-5 Sporting

Intervalo: 1-2

Quinta dos Lombos 2-3 Caxinas

Intervalo: 0-1

AD Fundão 4-3 Torreense

Intervalo: 1-1

Ferreira do Zêzere 4-6 Eléctrico

Intervalo: 2-3

Classificação

1- Sporting (34-15) 16 pontos

2- Benfica (27-10) 16

3- SC Braga (22-19) 12

4- AD Fundão (14-15) 12

5- Leões Porto Salvo (18-16) 8

6- Quinta dos Lombos (20-19) 8

7- Torreense (12-17) 7

8- Eléctrico (14-19) 6 -1 jogo

9- Lusitânia (13-20) 5

10- Dínamo Sanjoanense (15-26) 5

11- Caxinas (8-11) 4 -1 jogo

12- Ferreira do Zêzere (13-23) 0

7ª Jornada

23NOV

Torreense - Sporting

AD Fundão - Leões Porto Salvo

Lusitânia - SC Braga

Caxinas - Ferreira Zêzere

24NOV

Eléctrico - Dínamo Sanjoanense

25NOV

Benfica - Quinta dos Lombos