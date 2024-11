Portugal derrotado por “Escócia B”

A seleção portuguesa de râguebi perdeu na Escócia por 59-21, em partida das Autumn Series 2024 na qual uma equipa secundária escocesa expôs a fragilidade defensiva dos “lobos” no último teste antes do apuramento para o Mundial 2027.

Os ensaios de Luka Begic (40+3 minutos), Samuel Marques (55) e Raffaele Storti (67), todos transformados por Marques, não foram suficientes para atenuar a copiosa derrota, em Murrayfield, em Edimburgo.

Isto contra um rival que repetiu apenas um jogador, Tom Jordan, no 'quinze' que, há uma semana foi derrotado, no mesmo local, pela atual campeã do mundo, África do Sul (32-15).

Só mesmo a capacidade ofensiva, expressada nos três toques de meta, garantiu a menor diferença no marcador (38 pontos) em três encontros entre as duas seleções, após os desaires por 85-11 em 1998 e por 56-10 no Mundial de França 2007.

A seleção portuguesa raramente conseguiu ter bola na primeira parte e, com vários erros cometidos nas poucas vezes em que a teve, saiu para o intervalo a perder por 33-7, números esclarecedores e que não deixavam antever um bom final.

Quando fez o seu terceiro ensaio, de penalidade, a Escócia tinha 79% de posse de bola e ainda aproveitou a superioridade numérica resultante do cartão amarelo exibido a Duarte Torgal nesse lance para somar mais dois toques de meta antes do descanso.