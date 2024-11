Mike Tyson perde para youtuber Jake Paul no regresso ao ringue

O antigo campeão do mundo Mike Tyson perdeu, aos pontos, para o youtuber Jake Paul no regresso ao ringue de boxe, mas ficou com a conta bancária mais recheada.

O combate (de exibição) mais mediático do ano teve lugar no Texas, num recinto com 70 mil espectadores, e chegou a milhões em todo o mundo numa transmissão via streaming da Netflix.

Mike Tyson, de 58 anos, não combatia profissionalmente há duas décadas e enfrentou o youtuber Jake Paul, de 27 anos.

Jake Paul, que se tem estado a preparar para o combate nos últimos anos, conseguiu manter-se longe dos poderosos golpes de Mike Tyson e foi desferindo alguns socos certeiros.