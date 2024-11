Combate de Mike Tyson contra influencer Jake Paul acontece este sábado de madrugada

Depois de um ano de especulação e antecipação, o combate de boxe entre o pugilista lendário Mike Tyson e o youtuber e influencer Jake Paul realiza-se este sábado de madrugada.

Originalmente marcado para 20 de julho, o evento teve de ser adiado devido a problemas de saúde de Tyson. Agora a espera acabou e o Estádio AT&T, dos Dallas Cowboys, no Texas, vai ser palco de um combate que será distribuído por todo o mundo, incluindo Portugal, através da Netflix.

O antigo campeão do mundo de pesos pesados de 58 anos terá pela frente, num combate de boxe, a sua especialidade, o influencer Jake Paul, de 27 anos. É a maior diferença de idades de um combate de boxe profissional.

Jake Paul leva já na carteira vitórias frente a Nate Diaz, Anderson da Silva e Tyron Woodley, antigos campeões de UFC, Ben Askren, antigo lutador livre olímpico, e Nate Robinson, antigo jogador da NBA. É de resto a maior figura do boxe de celebridades que se tem popularizado nos últimos anos.

Geralmente, são personalidades de redes sociais a desafiarem atletas estabelecidos para uma luta de exibição. O irmão de Jake, Logan Paul, e o seu parceiro de negócios KSI são outros dois youtubers que também já viraram pugilistas.

Este tipo de eventos são sempre envoltos em controvérsia e os mais críticos suspeitam mesmo que possa haver um resultado combinado, porém tal não se costuma comprovar. Certo é que, por causa das preocupações com a saúde de Mike Tyson, os médicos podem levar ao fim do combate com Jake Paul de forma mais antecipada do que o normal.

Para além da habitual troca de insultos que são típicas para aumentar o interesse na luta, o evento de pesagem desta quinta-feira acabou em polémica: Jake Paul colocou-se à frente de Mike Tyson em palco e o pugilista respondeu com uma chapada, antes de ambos serem separados por várias pessoas.

Mais golpes vão ser disferidos no ringue, já a partir da 01h00 deste sábado. Estão programados mais seis combates, o que pode fazer com que Tyson vs Paul só comece muitas horas adentro da madrugada.