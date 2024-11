Medalhados olímpicos reconhecidos pelo Comité Olímpico de Portugal

O Comité Olímpico de Portugal entregou Prémios e Galardões aos que mais se destacaram em ano olímpico. Os quatro medalhados em Paris 2024 receberam o prémio excelência desportiva, mas houve mais galardoados.

Eis os premiados:

Prémio Excelência Desportiva

IURI LEITÃO

Medalha de ouro – Ciclismo de Pista - Madison – Paris 2024

Medalha de prata– Ciclismo de Pista - Omnium – Paris 2024

RUI OLIVEIRA

Medalha de ouro – Ciclismo de Pista - Madison – Paris 2024

PEDRO PICHARDO

Medalha de prata – Atletismo – Triplo salto – Paris 2024

PATRÍCIA SAMPAIO

Medalha de bronze – Judo - -78kg – Paris 2024

O Prémio de Excelência Desportiva é concedido a: a) Medalhados olímpicos; b) Campeões do Mundo ou da Europa, absolutos ou equivalente, reconhecidos pela respetiva Federação Internacional; c) Atletas ou equipas que tenham atingido um nível de excelência em competições desportivas reconhecidas pela respetiva Federação Internacional.

Prémio Juventude

TAÍS PINA

1.º lugar no Grand Slam do Cazaquistão, de Judo

2.º lugar no Grand Slam de Antalya, de Judo

5.º lugar no Grand Slam de Paris, de Judo

17.º lugar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, -70 kg

GABRIEL ALBUQUERQUE

5.º lugar em Paris 2024, melhor classificação da Ginástica portuguesa em Jogos Olímpicos.

O Prémio Juventude destina-se a premiar o atleta nacional masculino e a atleta nacional feminina, de escalões jovens, que mais se tenha distinguido no ano anterior pela obtenção de resultados de excelência em competições internacionais ao mais alto nível desportivo, sendo relevante o mérito do percurso académico.

Prémio Prestígio

TELMA MONTEIRO

Com uma medalha olímpica conquistada, cinco em campeonatos do Mundo, mais 15 em campeonatos da Europa e três em Jogos Europeus, para além das mais de duas dezenas ganhas no circuito mundial de Judo, Telma Monteiro tem uma carreira desportiva de 25 anos de excelência.

O Prémio Prestígio visa homenagear agentes desportivos pela excelência, notabilidade e prestígio das suas carreiras, bem como outras pessoas ou entidades por feitos, contributos ou serviços prestados, de excecional valor e importância, em prol dos fins e atribuições do COP.

Prémio Mérito Desportivo

Em 2024, o Prémio Mérito Desportivo é atribuído aos treinadores dos medalhados olímpicos em Paris 2024:

GABRIEL MENDES (Ciclismo)

JORGE PICHARDO (Atletismo)

MARCO MORAIS (Judo)

O Prémio de Mérito Desportivo é concedido às pessoas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao Movimento Olímpico.

São considerados como critérios para a atribuição do Prémio de Mérito Desportivo ações ou serviços com relevância, entre outros, nos seguintes domínios: a) Educação pelo Desporto; b) Desenvolvimento através do Desporto; c) A Mulher e o Desporto; d) Paz através do Desporto; e) Desporto e Ambiente; f) Desporto e Cultura; g) Desenvolvimento Desportivo.

Prémio Ética Desportiva

IURI LEITÃO

Iúri Leitão recebe este prémio em 2024 por, na prova de omnium masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024, ter decidido esperar quando o francês Benjamin Thomas liderava, para saber se o adversário estava bem, em vez de aproveitar a oportunidade e tentar chegar à vantagem que lhe poderia dar o 1.º lugar.

O Prémio de Ética Desportiva destina-se a premiar ações relevantes em prol dos princípios e valores da ética no desporto, suscetíveis de constituir exemplos virtuosos e pedagógicos.

Prémio Investigação Científica

LUÍS BETTENCOURT SARDINHA

O Professor Doutor Luís Bettencourt Sardinha, atual Presidente da Faculdade de Motricidade Humana, dedicou a sua vida profissional ao estudo de diversos domínios de investigação do desporto e do exercício físico, tendo ainda exercido o cargo de Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, entre outras funções de relevância fora do meio académico. Tem mais de 400 artigos científicos publicados.

O Prémio de Investigação Científica visa reconhecer investigadores, a título pessoal ou coletivamente, que tenham tido carreiras de excelência ou prestado contributos científicos de extraordinário valor nos diversos domínios das ciências do desporto e em outras áreas científicas tendo o desporto por objeto de estudo.

Prémio Educação Olímpica

PROGRAMA OEIRAS EDUCA +

Através do Programa OEIRAS EDUCA+ foram realizadas no ano letivo 2023/2024 três atividades do Programa de Educação Olímpica do COP em estabelecimentos de ensino no Concelho de Oeiras e realizadas 17 Visitas de Estudo à sede do COP. O total de participantes nestas visitas alcançou os 415 visitantes.

O Prémio de Educação Olímpica destina-se a reconhecer um exemplo de boas práticas em cada ano pelo trabalho desenvolvido no âmbito da Educação Olímpica. Podem receber o Prémio de Educação Olímpica: a) Estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, e entidades desportivas,

que se encontrem integrados na rede do Programa de Educação Olímpica do COP; b) Outras entidades que tenham contribuído para a implementação de projetos e atividades de promoção

de Educação Olímpica.

Ordem Olímpica Nacional

JOSÉ MANUEL CONSTANTINO

José Manuel Constantino, falecido a 11 de agosto de 2024, data da Cerimónia de Encerramento dos Jogos Olímpicos Paris 2024, foi presidente do Comité Olímpico de Portugal entre 2013 e 2024, período em que a Equipa Portugal conseguiu os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio 2020 e mais quatro em Paris 2024.

Professor, autor, considerado um dos grandes pensadores do desporto português, José Manuel Constantino recebeu da Presidência da República a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique e a Grã-Cruz da Ordem da Instituição Pública. Foi-lhe atribuído o grau de Doutor Honoris Causa da Universidade do Porto, em 2016, e da Universidade de Lisboa, em 2023.

A Ordem Olímpica Nacional destina-se a distinguir personalidades, de elevado nível e público reconhecimento, por serviços de extrema relevância prestados ao Movimento Olímpico.

São relevantes, para receber a Ordem Olímpica Nacional, os seguintes critérios: a) Ter obtido, ao longo da sua carreira, resultados excecionais a nível internacional; b) Ter participado, de modo relevante, na direção, organização e promoção do desporto, a nível nacional ou internacional, tendo granjeado respeito e admiração na comunidade; c) Ter atuado, de forma altruísta e extraordinária, em benefício do desporto português.