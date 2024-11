A equipa feminina de voleibol do Benfica derrotou as gregas do AEK (3-0) e segue em frente na Taça Challenge.

Agora a equipa da Luz vai defrontar outra equipa grega: o ASP Thetis.

VOLEIBOL - Taça Challenge Femininos

16 Avos Final, 2.ª mão

Benfica 3-0 AEK (Grécia) 25-19, 25-19, 25-13

1.ª mão

AEK (Grécia) 1-3 Benfica 17-25, 11-25, 25-21, 19-25

Benfica apurado para os 1/8 de final, onde vai defrontar as gregas do ASP Thetis