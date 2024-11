Neemias fica em branco nos pontos na derrota dos Celtics

Neemias Queta jogou 21 minutos, a partir do banco, mas não somou qualquer ponto, na derrota dos Boston Celtics na receção aos Atlanta Hawks, por 117-116, na madrugada desta quarta-feira.

O poste português teve um desempenho mais focado nos cestos: captou dois ressaltos ofensivos e três defensivos - cinco no total - e ainda conseguiu dois bloqueios de lançamento,

Os únicos destaques dos Celtics foram Jaylen Brown, com 37 pontos, Derrick White, com 31, e Jayson Tatum, com 20.

Do lado dos Hawks, em contraposição, foram cinco os jogadores que chegaram aos dois dígitos, na tabela de pontuação. Destacam-se, entre eles, Dyson Daniels, com 28 pontos, e Jalen Johnson, com um triplo-duplo de 18 pontos, 13 ressaltos e dez assistências.

Apesar da derrota, Boston mantém-se no segundo lugar da Conferência Este, com balanço de nove vitórias e três derrotas. Atlanta está em oitavo, no acesso indireto aos "play-offs", com cinco triunfos e sete derrotas.