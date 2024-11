Não há quem pare os Cavaliers

Seis anos depois da saída de LeBron James, os Cleveland Cavaliers voltam a meter medo aos adversários. A equipa de Ohio derrotou, fora, os Chicago Bulls, por 119-113, na madrugada desta terça-feira, e já vai na 12.ª vitória em tantos jogos da NBA. É a única equipa invicta.

Em Chicago, Donovan Mitchell brilhou acima de todos, com 36 pontos, a que ainda juntou oito ressaltos - ficou a dois do duplo-duplo. Também se destacaram, entre os Cavs, Evan Mobley, com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 ressaltos, e Darius Garland, com 17 pontos.

De nada serviram os 26 pontos de Zach LaVine e os 20 de Nikola Vucevic e Coby White, cada, nem o duplo-duplo de Patrick Williams.

Com este triunfo, os Cavs lideram a Conferência Este, com balanço 100% vitorioso, ao passo que os Bulls estão em nono, em zona de acesso indireto aos "play-off", com balanço de quatro vitórias e sete derrotas.