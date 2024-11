Portugal mantém 15.º lugar no ranking mundial de râguebi

Portugal manteve o 15.º lugar no ranking mundial de râguebi, apesar da derrota com os Estados Unidos, no sábado, anunciou a World Rugby, enquanto a África do Sul subiu à liderança, destronando a Irlanda.

O desaire por 21-17, em Coimbra, não teve consequências para a seleção portuguesa, que segue com 68,82 pontos, mas permitiu aos Estados Unidos registarem a maior subida da semana, de três posições, para o 16.º lugar (67,49), logo atrás dos portugueses.

O ranking é, agora, liderado pela África do Sul (92,46), que venceu a Escócia por 32-15, em Edimburgo, e aproveitou a derrota da Irlanda com a Nova Zelândia, por 23-13, para subir ao primeiro lugar.

Como consequência do desaire sofrido em Dublin, a Irlanda, anterior líder da tabela, caiu para o terceiro lugar, atrás dos All Blacks.

Apesar da derrota frente aos campeões mundiais, a Escócia, que no sábado recebe Portugal, em Murrayfield, subiu uma posição no ranking, para o sexto lugar (82,70).

Os escoceses beneficiaram da derrota da Inglaterra, que caiu duas posições, para sétimo, após perder em casa com a Austrália, por 42-37.

O ranking mundial da World Rugby é, agora, liderado pela África do Sul (92,46), seguida pela Nova Zelândia (91,21) e pela Irlanda (90,58).