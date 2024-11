Cavendish termina carreira este domingo

O ciclista britânico Mark Cavendish (Astana), campeão do mundo em 2011 e recordista de vitórias em etapas na Volta à França, confirma que vai terminar a carreira profissional este domingo, na disputa de uma prova em Singapura.

"No domingo será a última corrida da minha carreira no ciclismo profissional", escreveu o sprinter de 39 anos na sua conta do Instagram, na véspera de disputar o Critério de Singapura.

Profissional desde 2005, Mark Cavendish venceu 165 corridas, incluindo o campeonato do mundo em 2011. Em julho passado, venceu a sua 35.ª etapa na Volta a França, batendo o recorde estabelecido pelo lendário Eddy Merckx, 16 anos após a sua primeira vitória na Grande Boucle em 2008.

"O ciclismo deu-me muito e eu adoro este desporto. Sempre quis deixar a minha marca e agora estou pronto para ver o que o próximo capítulo me reserva", referiu Cavendish.

O sprinter natural da Ilha de Man também levantou os braços em 17 etapas da Volta a Itália e três na Volta à Espanha, tendo também conquistado um dos monumentos, com o triunfo na Milão-San Remo em 2009.

"Tive a sorte de fazer o que gosto durante quase 20 anos e posso agora dizer que consegui tudo o que podia fazer em cima de uma bicicleta", afirmou o atual ciclista da Astana.

No domingo, em Singapura, num circuito de 2.3 quilómetros a ser completado 25 vezes, Cav terá a oportunidade de se testar uma última vez contra os melhores.