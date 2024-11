Neemias Queta volta a ser titular, mas Celtics perdem

Neemias Queta voltou a figurar no cinco inicial dos Boston Celtics, na madrugada desta quinta-feira, na derrota caseira diante dos Golden State Warriors, por 118-112. Foi a segunda titularidade da carreira na NBA.

O poste português somou 14 pontos, oito ressaltos e um bloco nos 28 minutos que esteve em campo. Segundo as estatísticas da NBA, com ele em jogo, os Celtics ganharam 13 pontos ao adversário - é dos poucos jogadores dos campeões com nota positiva nesse aspeto.

Ainda do lado da equipa da casa, órfã de Jaylen Brown, devido a lesão, nota para os 32 pontos de Jayson Tatum e os 26 de Derrick White.

A noite, contudo, foi de Stephen Curry. Aos 36 anos mas ainda de pontaria afinada, o base marcou dez dos 27 pontos com que terminou a partida no último período e catapultou os Golden State Warriors para a vitória, com o auxílio de Andrew Wiggins e Buddy Hield (16 pontos, cada).

Com este resultado, os Celtics mantêm-se na segunda posição da Conferência Este, com balanço de sete vitórias e duas derrotas. Os Warriors estão em terceiro no Oeste, com sete vitórias e uma derrota.