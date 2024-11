Francisco Cabral está nas meias-finais de pares do ATP 250 de Metz

Francisco Cabral qualificou-se para as meias-finais do torneio de pares do ATP 250 de Metz, em França, esta quarta-feira.

Na estreia como dupla com o indiano Rithvik Choudary Bollipalli (80.º do "ranking" ATP), o tenista português (88.º) eliminou o francês Édouard Roger-Vasselin (31.º) e o mexicano Santiago González (41.º), primeiros cabeças de série, por 7-6 (7-1) e 6-4, em uma hora e 32 minutos.

É a 11.ª vez que Cabral chega a uma meia-final de um torneio do circuito ATP, algo que não conseguia desde setembro de 2023, em Chengdu, na China, quando, ao lado do brasileiro Rafael Matos, perdeu a final.

Na meia-final, Cabral, que tem dois títulos ATP, e Bollipalli, que até beneficiaram da desistência dos franceses Arthur Cazaux e Harold Mayot na primeira ronda, voltarão a defrontar uma dupla gaulesa. Será Manuel Guinard/Gregoire Jacq ou Pierre-Hugues Herbert/Albano Olivetti.