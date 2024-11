O Benfica derrotou o FC Porto, por 82-77, em partida da quarta jornada do campeonato de basquetebol.

Os dragões lideraram durante quase toda a partida e os encarnados só chegaram à frente do marcador aos 64-62.

Com este triunfo, as águias seguem invictas e lideram no campeonato.

