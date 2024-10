Presidente do Comité Olímpico Internacional acredita que tensões geopolíticas tornam Jogos mais relevantes

As tensões geopolíticas estão a tornar os Jogos Olímpicos mais relevantes, defendeu o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reiterando que a missão do organismo é contribuir para a paz e não sancionar atletas "inocentes". "Estas tensões estão a tornar os Jogos Olímpicos ainda mais relevantes e importantes. [...] Quanto maiores forem estas tensões, mais importantes são os Jogos Olímpicos e isso foi percetível em Paris", notou, em entrevista conjunta à agência Lusa e à RTP. Para Thomas Bach, o facto de Paris2024 ter congregado os atletas de todos os comités olímpicos nacionais foi também "uma mensagem que o mundo esperava". "Pudemos experienciar isso ainda antes dos Jogos: sempre que falávamos com alguém ou as pessoas nos paravam na rua diziam 'façam acontecer [os Jogos], por favor. Mostrem que ainda há algo que nos une'. E o mesmo aconteceu depois na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Nunca recebi tantos cumprimentos e agradecimentos por realizar os Jogos", revelou.

Os Jogos Olímpicos são sobre desporto, recordou, mas também sobre a promoção dos valores desenhados por Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. "Pierre de Coubertin criou-os numa Europa beligerante para promover a paz e foi precisamente o que fizemos agora com Paris2024", pontuou. "A nossa missão, transmitida pelo nosso fundador, é unir e contribuir para a paz, não sancionar as pessoas por aquilo que elas não fizeram. Todos devem ser punidos pelo que fazem, é por isso que sancionámos o Comité Olímpico russo, porque [a Rússia] anexou organizações desportivas no território do Comité Olímpico da Ucrânia. Essa foi a razão para as sanções. No entanto, apesar da suspensão, queríamos contar com os atletas que respeitam as regras e não são responsáveis por esta anexação", justificou. Bach referia-se à decisão do COI de aceitar a participação de russos e bielorrussos em Paris2024, embora sujeita a um conjunto de restritas regras, nomeadamente a de nunca terem apoiado publicamente a invasão da Ucrânia, depois de meses de pressão de vários comités olímpicos e até da própria sociedade civil. O governo francês sempre se mostrou pouco recetivo à inclusão de russos e bielorrussos nos 'seus' Jogos, mas acabou por colocar na mão do COI a decisão de aceitar ou não os atletas dos dois países.