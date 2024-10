A "faísca" de Queta carregou os Celtics até ao prolongamento, mas não evitou a primeira derrota da época

Os Boston Celtics perderam pela primeira vez na NBA, esta madrugada, na visita aos Indiana Pacers, mas a noite fica marcada por uma das melhores exibições de Neemias Queta na NBA.

O treinador apostou no poste português no último período, quando os Celtics já perdiam por 21 pontos e Queta mudou o jogo, principalmente no aspeto defensivo, sendo parte fundamental em levar o jogo para prolongamento.

Queta destacou-se nos ressaltos ofensivos e defensivos e, também, com um bloco importante nos últimos segundos do tempo regulamentar. No total, o poste somou 13m39s, apontou dois pontos, nove ressaltos e uma assistência.

Os Celtics acabariam por perder, por 135-132, na primeira derrota da temporada após quatro vitórias consecutivas.

No fim do jogo, a NBC Sports entregou o prémio de combatividade a Neemias Queta que, no fim do jogo, foi elogiado pelo treinador Joe Mazzulla.

"Crédito para ele, acho que fez um excelente trabalho tanto no ataque com na defesa, usou muito bem o físico. Deu-nos a faísca que era preciso e foi um grande trabalho", terminou.

Neemias, até hoje o único português a jogar na NBA, é campeão em título com os Celtics. Em julho, foi anunciado que Queta assinou um contrato plurianual com a equipa.

O português está a arrancar a quarta temporada na NBA depois de duas nos Sacramento Kings e uma nos Celtics. O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do "draft" da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.